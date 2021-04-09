АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Майкопбанка"

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Майкопбанк" (г. Майкоп). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 12 апреля 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям.

АО "Россельхозбанк" и Банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО "Майкопбанк" в течение не менее 1 года.

Каждый из банков-агентов, действующий от имени и за счет агентства, уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков банка в зависимости от места жительства вкладчика – физического лица, места регистрации – юридического лица, а также от начальной буквы фамилии вкладчика – физического лица. Для определения своего банка-агента вкладчик сможет воспользоваться с 13 апреля 2021 года сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте агентства в сети Интернет.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Майкопбанк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 12 апреля 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 14 апреля 2021 года в газете "Аргументы и Факты - Адыгея".