Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за февраль;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за март;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.