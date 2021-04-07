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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.5 млн барр.

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 2 апреля, сократился на 3.5 млн барр. и составил 498.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики IHS Markit прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 4.0 млн барр. и составили 234.6 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 1.5 млн барр. и составили 145.5 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.8 млн барр. и составили 46.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.62 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.55 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.81 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.084 млн барр.

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