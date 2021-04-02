Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 916 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 916 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 652 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены в сторону повышения до 468 тыс. с 379 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 780 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 575 тыс.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической деятельности, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В документе отмечено, что в марте наблюдался рост рабочих мест по широкому спектру рынка, наибольшее число новых рабочих мест появилось в сфере досуга и гостеприимства, государственном и частном образовании, а также в строительстве.

В частности, занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере в прошлом месяце выросла на 280 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах увеличилось почти на 176 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 22.5 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 23.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 47.5 тыс., в том числе компании, занимающиеся транзитными и пассажирскими наземными перевозками - на 12.8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 36.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 64.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 66 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 16 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 11.6 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 110 тыс. после сокращения на 56 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 53 тыс. после увеличения на 18 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в марте увеличилось на 21 тыс. в том числе на фоне расширения на 0.6 тыс. занятости в сфере газо- /нефтедобычи и на 19.3 тыс. в сфере поддержки добывающей отрасли.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 136 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2020 года число госслужащих сократилось на 1.51 млн до 21.61 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.0% в сравнении с 6.2% в феврале. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 6.0%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 262 тыс. до 9.71 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 609 тыс. до 150.85 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 263 тыс. до 100.45 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 347 тыс. до 160.56 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.5%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 3.39 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 70 тыс. до 4.22 млн, составив 43.4% от общего числа безработных против 41.5% месяцем ранее и 16.9% в марте 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 360 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.23 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 935 тыс. до 125.8 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 31 тыс. до 25.08 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 262 тыс. до 5.83 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.9 часа, повысившись на 0.3 часа по сравнению с февральским показателем 34.6.

Средняя почасовая заработная плата снизилась до 29.96 долл против 30.00 долл месяцем ранее, уменьшившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.24% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.5%.

Средняя недельная заработная плата в марте увеличилась до 1045.60 долл в сравнении с 1038.00 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1038.35 долл).