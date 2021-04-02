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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте увеличилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.9 часа, повысившись на 0.3 часа по сравнению с февральским показателем 34.6.

Средняя почасовая заработная плата снизилась до 29.96 долл против 30.00 долл месяцем ранее, уменьшившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.24% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.5%.

Средняя недельная заработная плата в марте увеличилась до 1045.60 долл в сравнении с 1038.00 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1038.35 долл).

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