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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2021 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 15:31

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 26 марта.

Согласно прогнозу аналитиков IHS Markit, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3.91 млн барр., запасы бензина снизились на 6.01 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.9 млн барр.

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