ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 517 тыс.

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 517 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 552 тыс.

В феврале число рабочих мест в частном секторе США выросло на 176 тыс. (пересмотрено со 117 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте увеличилось на 174 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 188 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 155 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 437 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 80 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 апреля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 655 тыс. после расширения на 379 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 2 п.п. и составит 6.0%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.