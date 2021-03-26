Личные доходы американских потребителей в феврале снизились на 7.1%, потребительские расходы сократились на 1.0%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале снизились на 10.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 10.1% в январе (пересмотрено с +10.0%).

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 7.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 8.2%.

Личные расходы американских потребителей в феврале снизились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.4% в январе (пересмотрено с +2.4%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в феврале на 0.8%.

Норма сбережений в феврале составила 13.6% в сравнении с 19.8%в январе.