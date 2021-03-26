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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2021 г.Базовая инфляция в США в феврале составила 1.4%...
сегодня 15:37

Базовая инфляция в США в феврале составила 1.4% в годовом исчислении

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.4%, замедлив темпы повышения с 1.5% в январе.

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