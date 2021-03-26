Курс доллара 76.1741   Курс евро 89.9768  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2021 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Мега...
сегодня 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Мегаполис" начнутся не позднее 9 апреля 2021 года

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации ООО КБ "Мегаполис" (г. Чебоксары) . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 26 марта 2021 года.

До 9 апреля 2021 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 1 апреля 2021 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
11:00
Власти Москвы могут изменить сроки выпуска облигаций при неблагоприятных условиях на рынке
сегодня
10:42
ЦБ РФ с расчетами 25 марта купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 млрд руб
сегодня
10:05
Объём розничных продаж в Великобритании в феврале увеличился на 2.1%
сегодня
10:00
Эксперт связывает рост поставок российской нефти в США с падением собственной добычи
сегодня
10:00
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Мегаполис" начнутся не позднее 9 апреля 2021 года
сегодня
10:00
КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ ИНДЕКСАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ НА 3,4% С 1 АПРЕЛЯ, РЕШЕНИЕ ЗАТРОНЕТ БОЛЕЕ 3,9 МЛН ЧЕЛОВЕК – ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 марта
сегодня
09:28
Стоимость морской доставки грузов взлетает из-за блокировки Суэцкого канала - СМИ
сегодня
09:00
Онлайн бизнес-миссия IT-компаний России в Швейцарию запланирована на конец года – торгпред
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»