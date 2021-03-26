Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

10:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за март;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал.