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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Альба Альянс"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Альба Альянс" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 22 марта 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ "Альба Альянс" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Альба Альянс" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 19 марта 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 22 марта 2021 года в газете "Московский Комсомолец".

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