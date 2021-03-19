Курс доллара 73.6582   Курс евро 88.1173  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:15

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "ССтБ"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "ССтБ" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 22 марта 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ "ССтБ" (ООО) в течение не менее 1 года.

Вкладчики банка, которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк", могут обратиться с заявлением о выплате возмещения через "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении КБ "ССтБ" (ООО) ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 19 марта 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 22 марта 2021 года в газете "Московский Комсомолец".

Другие новости

сегодня
12:06
ЦБ Финляндии повысил прогноз роста экономики страны в 2021 г до 2,6%
сегодня
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 48,08 коп - до 74,14 рубля
сегодня
11:14
Опровержение статьи "РСП Михалкова отсудил 70 млн руб у крупного IT-импортера "Ресурс-медиа"" (источник - РИА "Новости")
сегодня
10:30
Рубль продолжает попытки развить коррекционное повышение
сегодня
10:15
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "ССтБ"
сегодня
10:06
Индекс цен производителей (PPI) Германии в феврале увеличился на 0.7%
сегодня
10:03
Объём чистых заимствований государственного сектора Великобритании в январе увеличился на 18.4 млрд фунтов
сегодня
10:01
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,88% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
10:00
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Альба Альянс"
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»