Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 марта

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за январь;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за январь;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;
02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;
09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, финальный отчёт;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за IV квартал, финальный отчёт;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль.