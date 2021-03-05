Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале выросло на 379 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросло на 379 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 185 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь пересмотрены в сторону повышения до 166 тыс. с 49 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 465 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 210 тыс.

В отчёте NFP говорится, что пандемия коронавируса по-прежнему оказывает влияние на рынок труда. В документе отмечено, что в феврале наибольшее число новых рабочих мест появилось в сфере досуга и гостеприимства. В меньшей степени занятость расширилась во временных службах поддержки, здравоохранении, сфере социальной поддержки, розничной торговле и обрабатывающем секторе. Вместе с тем занятость сократилась в сфере государственного и муниципального образования, строительстве и добывающих отраслях.

В частности, в розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 41.1 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 3.6 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 4.4 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере выросла на 355 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах увеличилось почти на 286 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 45.6 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 2.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 63 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 5 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 4.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест уменьшилось на 61 тыс. после увеличения на 1 тыс. в январе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 21 тыс. после снижения на 14 тыс. в январе. В добывающем секторе число рабочих мест в феврале уменьшилось на 8.2 тыс. в том числе на фоне сокращения на 2 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 86 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралём 2020 года число госслужащих сократилось на 1.65 млн до 21.45 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.2% в сравнении с 6.3% в январе. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 6.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 158 тыс. до 9.97 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 208 тыс. до 150.24 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 18 тыс. до 100.71 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 50 тыс. до 160.21 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 5.52 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 125 тыс. до 4.15 млн, составив 41.5% от общего числа безработных против 39.5% месяцем ранее и 19.1% в феврале 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 411 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.59 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 122 тыс. до 124.87 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 482 тыс. до 25.11 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 134 тыс. до 6.09 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.6 часа, понизившись на 0.3 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем 34.9.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.01 долл против 29.94 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.26% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.3%.

Средняя недельная заработная плата в феврале увеличилась до 1038.35 долл в сравнении с 1044.91 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1048.60 долл).

Таким образом, февральский отчёт по рынку труда указал на некоторое восстановление занятости в США. Вместе с тем рост числа рабочих мест произошел за счет расширения числа сотрудников в неполной занятостью, что, вероятно, связано с сохраняющимися пандемическими ограничениями. Кроме того, увеличение среди безработных доли тех, кто не может найти работу более полугода, указывает на сохранение значительного числа граждан, которым требуется поддержка со стороны властей. Поэтому правительство США, вероятно, продолжит предоставление финансовой помощи пострадавшим гражданам до момента восстановления некоторых показателей рынка труда к допандемическому уровню.