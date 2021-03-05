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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.6 часа, понизившись на 0.3 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем 34.9.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.01 долл против 29.94 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.26% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.3%.

Средняя недельная заработная плата в феврале увеличилась до 1038.35 долл в сравнении с 1044.91 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1048.60 долл).

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