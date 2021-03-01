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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 марта

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за январь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, за февраль в годовом выражении.

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