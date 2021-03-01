Индекс ISM Manufacturing США в феврале вырос

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 60.8 против 58.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в январе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.7.