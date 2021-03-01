Курс доллара 74.0448   Курс евро 89.4461  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2021 г.Индекс ISM Manufacturing США в феврале вырос
вчера 18:06

Индекс ISM Manufacturing США в феврале вырос

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 60.8 против 58.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в январе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.7.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 марта
вчера
18:15
Цены на лом в РФ по итогам февраля снизились на 10% к началу месяца - Минпромторг
вчера
18:08
Расходы на строительство в США в январе выросли на 1.7%
вчера
18:07
Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в феврале повысилась на 1.8 п.п.
вчера
18:06
Индекс ISM Manufacturing США в феврале вырос
вчера
17:55
Всероссийскую перепись населения предлагают провести с 23 августа по 30 сентября - проект
вчера
17:46
Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:25
Кабмин продлил до 1 апреля срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19"
вчера
16:36
Мишустин назначил Станислава Янковца торговым представителем РФ в Саудовской Аравии
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»