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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмо...
вчера 17:46

Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI Manufacturing) за февраль пересмотрен в сторону повышения, составив 58.6 против 58.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.5.

В январе значение индекса составило 59.2.

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