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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
26.02.2021 18:02

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (76.2) и составил 76.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 76.5.

В январе значение индекса составило 79.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в феврале составил 3.3% против 3.0% месяцем ранее.

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