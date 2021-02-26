Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 марта

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за февраль;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за февраль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за февраль;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за февраль;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, финал;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за январь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за январь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, финал;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады за IV квартал;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за февраль, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за февраль;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за январь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за февраль.
16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за январь;
16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за январь;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, предварительно.