Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.55 млн

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, уменьшилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 793 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 755 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 812 тыс., пересмотрено с 779 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 33.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 823.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 января, сократилось на 145 тыс. и составило 4.545 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 157.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.749 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 января, выросло на 2.6 млн и составило 20.435 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.185 млн человек.