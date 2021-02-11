Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 19 тыс.

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, сократилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 793 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 812 тыс. против объявленных ранее 779 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 24 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 755 тыс.