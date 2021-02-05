Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 49 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 49 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 62 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрены в худшую сторону до (-227) тыс. с (-140) тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 6 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 60 тыс.

В отчёте NFP говорится, что на рынке труда по-прежнему отражается влияние коронавируса и усилия по сдерживанию пандемии. В документе отмечено, что в январе наблюдался заметный рост занятости сфере профессиональных и деловых услуг, а также в частном и государственном образовании. Рост в указанных отраслях позволил компенсировать потери рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, розничной торговле, здравоохранении, сфере транспортных и складских услуг.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 37.8 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 14.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 27.8 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере сузилась на 61 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах сократилось на 19.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест уменьшилось на 40.8 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 33.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 97 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 8 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 16 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 7.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 3 тыс. после увеличения на 42 тыс. в декабре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 10 тыс. после расширения на 31 тыс. в декабре. В добывающем секторе число рабочих мест в ноябре выросло на 8.8 тыс. в том числе благодаря увеличению на 0.8 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 43 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2020 года число госслужащих уменьшилось на 1.14 млн до 21.51 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе снизился на 0.4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.3% в сравнении с 6.7% в декабре. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 6.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 606 тыс. до 10.13 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 201 тыс. до 150.03 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 27 тыс. до 100.69 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 406 тыс. до 160.16 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась более чем на 5.6 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 67 тыс. до 4.02 млн, составив 39.5% от общего числа безработных против 37.1% месяцем ранее и 18.7% в январе 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 213 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 7.0 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 301 тыс. до 124.99 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 290 тыс. до 24.63 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 216 тыс. до 5.95 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 35.0 часов, повысившись на 0.3 часа по сравнению с декабрьским показателем 34.7 часа.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.96 долл против 29.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе увеличилась до 1048.60 долл в сравнении с 1037.53 долл месяцем ранее.