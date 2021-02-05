Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 35.0 часов, повысившись на 0.3 часа по сравнению с декабрьским показателем 34.7.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.96 долл против 29.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе увеличилась до 1048.60 долл в сравнении с 1037.53 долл месяцем ранее.