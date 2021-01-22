Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.76 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 6.55 млн домов.

Всего в 2020 году на вторичном рынке было продано 5.64 млн домов, на 5.6% больше, чем в 2019 году. Темпы роста оказались максимальными за период с начала Великой рецессии.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в декабре составила 309.8 тыс. долл, повысившись на 12.9% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.07 млн доступных покупателям домов, сократившись на 16.4% по сравнению с ноябрём и снизившись на 23% по сравнению с декабрём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 1.9 месяца (исторический минимум) для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.3 в ноябре и 3.0 в декабре 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре, как и в ноябре, в среднем составил 21 день (исторический минимум) в сравнении с 41 годом ранее. При этом 70% проданных в декабре 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.