Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.4 млн барр.

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 января, вырос на 4.4 млн барр. и составил 486.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.3 млн барр. и составили 245.2 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.5 млн барр. и составили 163.7 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 4.7 млн барр. и составили 52.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.56 млн барр., запасы бензина расширились на 1.13 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 4.28 млн барр.