Индексы PMI Германии в январе сократились

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в январе сократился до 57.0% против 58.3% в декабре (пересмотрено с 58.6%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 57.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе сократился до 46.8% против 47.0% месяцем ранее (пересмотрено с 47.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 45.1%.