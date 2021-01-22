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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2021 г.Индексы PMI еврозоны в январе сократились
22.01.2021 12:03

Индексы PMI еврозоны в январе сократились

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в январе сократился до 54.7% по сравнению с 55.2% в декабре (пересмотрено с 55.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в январе сократился до 45.0% против 46.4% месяцем ранее (пересмотрено с 47.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 44.4%.

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