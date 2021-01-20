Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group оказались лучше ожиданий аналитиков

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 2.52 долл на акцию в равнении с 3.0 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась на до 65.47 млрд долл по сравнению с 90.9 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 2.41 долл на акцию и доходы в размере 64.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 1%.