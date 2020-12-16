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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 11 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.9 млн барр., запасы бензина расширились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.97 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.83 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.76 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.17 млн барр.

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