Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.
В октябре объём розничных продаж снизился на 0.1% (пересмотрено с +0.3%).
По сравнению с ноябрём 2019 года показатель повысился на 4.1%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре сократился на 0.9% после снижения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.
По сравнению с ноябрём 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 3.6%.