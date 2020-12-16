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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Объём розничных продаж в США в ноябре сократилс...
вчера 16:34

Объём розничных продаж в США в ноябре сократился на 1.1%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В октябре объём розничных продаж снизился на 0.1% (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с ноябрём 2019 года показатель повысился на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре сократился на 0.9% после снижения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 3.6%.

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