Индексы PMI еврозоны в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре увеличился до 55.5% по сравнению с 53.8% в ноябре (пересмотрено с 53.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре увеличился до 47.3% против 41.7% месяцем ранее (пересмотрено с 41.3%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 41.9%.