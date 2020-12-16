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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Индексы PMI Германии в декабре увеличились
сегодня 11:33

Индексы PMI Германии в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в декабре увеличился до 58.6% против 57.8% в ноябре (пересмотрено с 57.9%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 56.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре увеличился до 47.7% против 46.0% месяцем ранее (пересмотрено с 46.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 44.1%.

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