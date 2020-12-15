Курс доллара 73.4453   Курс евро 89.1846  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2020 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Ев­ро­ази­ат­ского Ин­ве­сти­ци­он­ного банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будет осуществлять АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "Ев­ро­ази­ат­ского Ин­ве­сти­ци­он­ного банка" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) "Ев­ро­ази­ат­ского Ин­ве­сти­ци­он­ного банка" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 15 декабря 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

Другие новости

вчера
10:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВВОДИТ СУБСИДИИ ДЛЯ МУКОМОЛОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПШЕНИЦЫ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
вчера
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь увеличился на 2.6% в годовом выражении
вчера
10:02
МИШУСТИН ПОДПИСАЛ РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - КАБМИН
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Китае в октябре увеличился на 7% в годовом выражении
вчера
10:00
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Ев­ро­ази­ат­ского Ин­ве­сти­ци­он­ного банка"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 декабря
вчера
08:34
САМОЛЕТ МС-21-310 С РОССИЙСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПД-14 ВО ВТОРНИК СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ - РОСТЕХ
вчера
07:00
Траты россиян выросли за год на подсолнечное масло на 36%, сахар – на 62% - исследование
вчера
06:00
Менеджеры по продажам и инженеры стали самыми востребованными в 2020 г - исследование
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»