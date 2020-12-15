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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь.

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