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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2020 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 18:00

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 27 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина расширились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.15 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.334 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.132 млн барр.

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