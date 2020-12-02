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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2020 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 16:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 307 тыс.

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 307 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 433 тыс.

В октябре число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 404 тыс. (пересмотрено с 365 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре выросло на 110 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 139 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 58 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 276 тыс., а в сфере производства товаров расширилось на 31 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 декабря.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 500 тыс. после расширения на 638 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится до 6.8% против 6.9% в октябре, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

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