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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно за октябрь.

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