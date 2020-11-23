Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно за октябрь.