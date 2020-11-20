Курс доллара 76.0120   Курс евро 90.2643  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно за октябрь.

Другие новости

вчера
19:00
Объем платных услуг населению в РФ в октябре упал на 13,4% в годовом выражении - Росстат
вчера
19:00
Объем сельхозпроизводства в РФ в октябре уменьшился на 6,6% в годовом выражении - Росстат
вчера
19:00
ВВП РФ по итогам 9 месяцев сократился на 3,5% - Росстат
вчера
18:52
"Яндекс" призвал Group-IB поделиться экспертизой для антипиратского законодательства
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 ноября
вчера
18:18
Мишустин утвердил план создания системы учета изъятого в пользу государства имущества
вчера
17:40
Мишустин утвердил план создания системы учета изъятого в пользу государства имущества
вчера
17:30
ЦБ РФ отметил заметный рост просроченной задолженности населения в октябре - на 2,2%
вчера
17:30
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ В ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 0,3%, СРЕДСТВА ЮРЛИЦ - НА 0,6% - ЦБ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»