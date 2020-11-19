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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2020 г. Число повторных обращений по безработице в С...
сегодня 16:42

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 6.4 млн

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, выросло на 31 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 742 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 707 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 711 тыс., пересмотрено с 709 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 13.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 742.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, уменьшилось на 429 тыс. и составило 6.372 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 525.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 7.055 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 октября, сократилось на 841.25 тыс. и составило 20.32 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.48 млн человек.

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