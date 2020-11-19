Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 31 тыс.

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, выросло на 31 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 742 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 711 тыс., пересмотрено с 709 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 2 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 707 тыс.