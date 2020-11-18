Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за октябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.