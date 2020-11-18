Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.8 млн барр.

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 13 ноября, вырос на 0.8 млн барр. и составил 489.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.6 млн барр. и составили 228.0 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 5.2 млн барр. и составили 144.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 638.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.2 млн барр. и составили 61.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.17 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.26 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 5.02 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.18 млн барр.