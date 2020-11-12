Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.3 млн барр.

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 ноября, вырос на 4.3 млн барр. и составил 488.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.3 млн барр. и составили 225.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 5.4 млн барр. и составили 149.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 638.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.5 млн барр. и составили 60.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.15 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 5.62 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 1.17 млн барр.