Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:30 мск: Индекс цен производителей Швейцарии;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
13:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс цен производителей США;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.