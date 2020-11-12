Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:30 мск: Индекс цен производителей Швейцарии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

13:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.