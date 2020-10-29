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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:06

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 7.8 млн

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 октября, снизилось на 40 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 751 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 775 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 791 тыс., пересмотрено с 787 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 24.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 787.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 октября, уменьшилось на 709 тыс. и составило 7.756 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.056 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 9.053 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 октября, сократилось на 415.7 тыс. и составило 22.65 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.41 млн человек.

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