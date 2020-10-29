Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в III квартале 2020 года вырос на 33.1% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 32.0%.

Расходы на личное потребление в III квартале увеличились на 40.7%.

Во II квартале 2020 года ВВП США снизился на 31.4%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ФРС, ВВП США снизится на 3.7% в текущем году, вырастет на 4.0% в 2021 году и расширится на 3.0% в 2022 году.