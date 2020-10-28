Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 октября

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за III квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.