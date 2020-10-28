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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.3 млн барр.

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 октября, вырос на 4.3 млн барр. и составил 492.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.9 млн барр. и составили 226.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 4.5 млн барр. и составили 156.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 639.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.4 млн барр. и составили 60.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.58 млн барр., запасы бензина расширились на 2.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 5.33 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.136 млн барр.

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